Санкт Петербург и ЛО закроют оружейные магазины и тиры на Евро-2020

Санкт-Петербург, 18 мая. Санкт-Петербург и Выборгский район Ленинградской области закроют тиры и оружейные магазины на весь период проведения Евро-2020.

Сообщение об этом ФАН передали правоохранительные органы. Запрет будет действовать со 2 июня по 12 июля.

Также в регионах вводятся и другие ограничения. Например, над этими территориями будут запрещены полеты. Аэропорт Пулково войдет в особый режим уже вечером 31 мая, так как перед чемпионатом в городе состоится Петербургский международный экономический форум.

Аэропорт будет работать только на прием и выпуск регулярных рейсов и чартерных, летающих на регулярной основе. Исключение составляют полеты в интересах форума и Евро-2020. Также в воздухе могут находиться самолеты Минобороны и МЧС.