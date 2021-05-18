Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 18 мая. Возле станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге обрушилась крыша «Бургер Кинга». Об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в здании кафе, находящемся возле станции метро «Пионерская». По предварительной информации, пострадала женщина — она прикрыла собой маленьких детей. Также сообщается о получившем травмы ребенке.

Telegram-канал «MASH на Мойке» в свою очередь информирует, что пострадали несколько человек, в том числе — пожилая женщина с внучками. Ее дочь сообщила, что ее старшая дочь получила перелом руки и сотрясение мозга, а бабушка — серьезные ранения лица.

Сейчас в Петербурге наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. В городе ливни, грозы и штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду.