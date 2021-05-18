Петербург вечером 18 мая настигла мощная гроза

Санкт-Петербург, 18 мая. Жителей Северной столицы вечером вторника настигла сильная гроза с проливными дождями. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Горожан оповестили о штормовом предупреждении по случаю наступления грозы и о возможном подтоплении придворовых территорий, возникновении аварий на ЛЭП и линиях связи.

Петербуржцев также призвали соблюдать все меры предосторожности на фоне неблагоприятных погодных условий.

Синоптики прогнозируют, что в среду, 19 мая, в Санкт-Петербурге и Ленобласти пройдут ливни с грозами, а также усилится ветер. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.