В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок

Санкт-Петербург, 18 мая. Из окна одного из жилых домов на улице 6-й Советской выпал ребенок.

Инцидент произошел в самом центре Северной столицы. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также скорая помощь и реанимация для новорожденных.

Ребенок остался жив, его госпитализировали. В полиция обратился отец выпавшего малыша. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Маленький ребенок погиб после падения из окна в Самаре, сообщал ФАН. Очевидцы в соцсетях пишут, что мать занималась своими домашними делами, а окно из-за жаркой погоды решила открыть.