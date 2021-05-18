Пожар охватил здание в Петроградском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 18 мая. Тревожное сообщение о возгорании на улице Большая Пушкарская поступило в 17:54 по московскому времени, сообщили в МЧС.

Огонь вспыхнул в здании КРД. По словам спасателей, горит внутренняя обстановка. Площадь пожара пока неизвестна. На месте ЧП работают шесть единиц специальной техники и более 30 человек личного состава МЧС.

Очевидицы сняли пожар на Большой Пушкарской и выложили кадры с места инцидента в Сети. На них видно, как пламя постепенно охватывает крышу здания. Также свидетели сообщают, что из-за пожара на улице Нестерова перекрыто движение. Автомобилисты вынуждены стоять в пробке, пока сотрудники МЧС борются с огнем.