Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга

Санкт-Петербург, 18 мая. Незаконные павильоны демонтируются с самого утра 18 мая. Представители комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга приступили к очищению нелегальных помещений.

С утра вторника в Апраксином дворе сотрудники ККИ Петербурга и полиция занялись освобождением самовольно занятых участков и помещений. Об этом «Невским новостям» рассказали в пресс-службе ККИ.

Соответствующие работы пройдут на Садовой улице, 28–30, корпус 28. Уточняется, что нелегально использовались подвал и этажи здания на Садовой, площадь которой превысила 1,5 тыс. кв. метров. Пользователь помещений установил незаконные двери и перегородки, заблокировал эвакуационный выход.

Ранее сообщалось об изъятии контрафактного табака и парфюмерии из магазинов «Апраксина двора». Общая сумма незаконной продукции, обнаруженной в центре Петербурга, достигла 15 млн рублей. Сотрудники таможенной службы обнаружили около 50 тыс. упаковок незаконной продукции.