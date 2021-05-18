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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:17
Общество
Disney показала тизер мультсериала по «Корпорации монстров»
18:16
Армия
Корабли НАТО проводят маневры в районе строительства «Северного потока — 2»
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
Все новости

Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга

Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Швецова

Санкт-Петербург, 18 мая. Незаконные павильоны демонтируются с самого утра 18 мая. Представители комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга приступили к очищению нелегальных помещений.

С утра вторника в Апраксином дворе сотрудники ККИ Петербурга и полиция занялись освобождением самовольно занятых участков и помещений. Об этом «Невским новостям» рассказали в пресс-службе ККИ.

Соответствующие работы пройдут на Садовой улице, 28–30, корпус 28. Уточняется, что нелегально использовались подвал и этажи здания на Садовой, площадь которой превысила 1,5 тыс. кв. метров. Пользователь помещений установил незаконные двери и перегородки, заблокировал эвакуационный выход.

Ранее сообщалось об изъятии контрафактного табака и парфюмерии из магазинов «Апраксина двора». Общая сумма незаконной продукции, обнаруженной в центре Петербурга, достигла 15 млн рублей. Сотрудники таможенной службы обнаружили около 50 тыс. упаковок незаконной продукции.

кки павильон апраксин двор
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