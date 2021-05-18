Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 мая. Мотоциклист в Невском районе Петербурга разгонял автомобили, чтобы дать дорогу машине реанимации. Медики назвали байкера героем дня.

Мотоциклист оказал помощь медикам 16 мая около 13:00, следует из записи видеорегистратора. Машина врачей пыталась проехать по Мурманскому шоссе в сторону Санкт-Петербурга. У путепровода на Народной улице перед автомобилем реанимации оказался мотоциклист, который начал сигнализировать водителям, чтобы те подвинули машины. Молодой человек использовал жесты и даже стучал по стеклам транспортных средств, побуждая участников движения освободить дорогу.

Байкер расчищал путь для медиков до поворота на проспект Большевиков, а позже их дороги разошлись. Врачи предположили, что в свое время оказали помощь молодому человеку и так он решил их отблагодарить.

Ранее сообщалось об основных причинах ДТП с участием мотоциклистов. Чаще всего байкеры сталкиваются с другими участниками движения. Так, 18 из 28 случаев происходят по вине мотоциклистов.