Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 18:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:16
Армия
Корабли НАТО проводят маневры в районе строительства «Северного потока — 2»
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
Все новости
18 мая 18:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:16
Армия
Корабли НАТО проводят маневры в районе строительства «Северного потока — 2»
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
Все новости

Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге

  /   Обновлено: 18 мая 2021 17:56
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
Prt Scr youtube.com  /  1990

Санкт-Петербург, 18 мая. Мотоциклист в Невском районе Петербурга разгонял автомобили, чтобы дать дорогу машине реанимации. Медики назвали байкера героем дня.

Мотоциклист оказал помощь медикам 16 мая около 13:00, следует из записи видеорегистратора. Машина врачей пыталась проехать по Мурманскому шоссе в сторону Санкт-Петербурга. У путепровода на Народной улице перед автомобилем реанимации оказался мотоциклист, который начал сигнализировать водителям, чтобы те подвинули машины. Молодой человек использовал жесты и даже стучал по стеклам транспортных средств, побуждая участников движения освободить дорогу.

Байкер расчищал путь для медиков до поворота на проспект Большевиков, а позже их дороги разошлись. Врачи предположили, что в свое время оказали помощь молодому человеку и так он решил их отблагодарить.

Ранее сообщалось об основных причинах ДТП с участием мотоциклистов. Чаще всего байкеры сталкиваются с другими участниками движения. Так, 18 из 28 случаев происходят по вине мотоциклистов.

скорая помощь байкер мотоциклист
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 56560 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 45817 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 31163 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 24608 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 18861 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Все новости / Общество / Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
Рейтинг@Mail.ru