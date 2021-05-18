Власти Петербурга рассказали о разработке плана по снижению заболеваемости COVID-19

Санкт-Петербург, 18 мая. План мероприятий по снижению заболеваемости коронавирусом разработали в Петербурге. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Глава комздрава принял участие в видеосовещании с Минздравом РФ, прошедшем под руководством министра Михаила Мурашко. В рамках мероприятия обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация в стране.

Лисовец отметил, что в Северной столице зафиксировали рост госпитализаций пациентов с COVID-19 примерно на 25%. При этом количество привитых горожан увеличивается не такими оперативными темпами, хотя вакцинация на сегодняшний день считается самой надежной защитой от тяжелого течения инфекции.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее оценил обстановку с коронавирусом в городе. По его словам, ситуация остается некритичной.