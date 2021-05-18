В Петербурге прохожий впал в кому на улице

Санкт-Петербург, 18 мая. Неравнодушная прохожая вызвала скорую мужчине, который потерял сознание возле магазина.

Инцидент произошел на улице Народная. Мужчина, которому на вид 30 лет, сначала раскачивался во время ходьбы, а потом потерял сознание на асфальте, сообщил источник ФАН. Женщина, которая проходила мимо, попробовала поднять его, но увидев, что он в плохом состоянии, поспешила вызвать скорую.

Предварительный диагноз — «отравление острым неизвестным веществом тяжелой степени». В настоящее время мужчина находится в коме в тяжелом состоянии. Его личность установлена — 34-летний Антон Ф., проживающий в этом же районе.

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