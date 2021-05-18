Наниматели изнасиловали разнорабочего дубинкой в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 мая. Правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в изнасиловании разнорабочего из Ленобласти. Они пригласили подчиненного к себе, а затем вставили ему дубинку в задний проход.

Инцидент произошел в поселке Сергиево. Мужчина 1974 года рождения прибыл туда по объявлению о работе. Когда договор между жителем ЛО и нанимателями закончился, разнорабочий потребовал плату. Однако начальники решили кинуть мужчину и побили его дубинкой, а затем ей же изнасиловали пострадавшего в задний проход, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Через некоторое время разнорабочий обратился за помощью в полицию. Обидчиков мужчины задержали, всего их оказалось трое. Против них возбудили уголовные дела. На данный момент фигуранты дел находятся под стражей.