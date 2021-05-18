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16:46
Наука
Российские археологи обнаружили новые реликвии на Куликовом поле
16:45
Экономика
Украинской экономике грозит серьезный удар от ЕС
16:45
Политика
Эксперт Березовец заявил, что Зеленский планирует уволить Кличко с поста мэра Киева
16:44
Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
16:43
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
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Наниматели изнасиловали разнорабочего дубинкой в Петербурге

  /   Обновлено: 18 мая 2021 16:05
Происшествия
Наниматели изнасиловали разнорабочего дубинкой в Петербурге
pxhere.com

Санкт-Петербург, 18 мая. Правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в изнасиловании разнорабочего из Ленобласти. Они пригласили подчиненного к себе, а затем вставили ему дубинку в задний проход.

Инцидент произошел в поселке Сергиево. Мужчина 1974 года рождения прибыл туда по объявлению о работе. Когда договор между жителем ЛО и нанимателями закончился, разнорабочий потребовал плату. Однако начальники решили кинуть мужчину и побили его дубинкой, а затем ей же изнасиловали пострадавшего в задний проход, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Через некоторое время разнорабочий обратился за помощью в полицию. Обидчиков мужчины задержали, всего их оказалось трое. Против них возбудили уголовные дела. На данный момент фигуранты дел находятся под стражей.

петербург изнасилование разнорабочий дубинка
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