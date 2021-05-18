Мигранты изнасиловали двух школьниц в Адмиралтейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 18 мая. Двое мужчин изнасиловали двух школьниц, 2007 и 2005 года рождения. Одного из возможных насильников удалось задержать в Екатеринбурге. Им оказался 21-летний мигрант.

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года. Две школьницы пострадали от рук неизвестных мужчин. Они надругались над девочками, после чего, как впоследствии выяснилось, покинули город. Один из злоумышленников попал в руки к полицейским в екатеринбургском аэропорту. Им оказался неработающим гражданином Таджикистана, который не стоит на миграционном учете.

Пока задержанный молодой человек находится в ИВС, в скором времени ему изберут меру пресечения, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Поиски его сообщника продолжаются.