Стрелявший в прохожего уроженец Владимирской области задержан в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 мая. Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжего из Владимирской области, который стрелял в прохожего. Злоумышленник использовал пневматический пистолет и словами угрожал своей жертве.

Правоохранители задержали уроженца Владимирской области, который стрелял в пенсионера из пневматического пистолета. Инцидент произошел в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает источник ФАН в полиции.

Оказалось, что злоумышленник находился в парадной на третьем этаже и выкрикивал оскорбления в адрес своей жертвы, которая находилась снаружи во дворе. Затем 61-летний мужчина достал пистолет, совершил 10–15 выстрелов в сторону пожилого петербуржца и его припаркованного автомобиля.