В Петербурге подросток упал с качелей и попал в реанимацию

Санкт-Петербург, 18 мая. В Северной столице 11-классник неудачно упал с качелей и оказался в реанимации с переломом.

В больницу с закрытым компрессионным переломом и закрытым переломом крыла правой подвздошной кости был доставлен школьник, сообщает источник ФАН. Во время прогулки с друзьями 11-классник качался на качелях и упал с них.

Товарищи сначала отвели школьника домой, но его состояние ухудшилось, и он был госпитализирован. Мать подростка сообщила, что никаких противоправных действий в отношении ее сына совершено не было.

Петербуржец попал в реанимацию после падения со стремянки, сообщал ФАН. Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о травмировании мужчины от медиков.