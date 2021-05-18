Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы

Санкт-Петербург, 18 мая. Меланома — опасная злокачественная опухоль. Прохождение профилактического осмотра позволит выявить болезнь на ранней стадии.

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовала профилактические осмотры населения с целью раннего выявления меланомы. Приемы будут проводиться врачами-дерматологами высшей квалификации с 19 мая. Отмечается, что для посещения специалиста необходима предварительная запись.

Пройти профосмотр можно в нескольких точках. С 19 мая прием будет осуществляться в поликлиническом отделении №82 на улице Турку, а с 20 мая — в городской поликлинике №78 и в районной администрации на улице Пражской. В рамках осмотра все пациенты смогут пройти процедуру дерматоскопии. В случае необходимости граждане будут направлены к онкологу Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Фрунзенского района.

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