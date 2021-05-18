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18 мая 13:46
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новостей
13:44
Общество
Вдова советского разведчика Кима Филби умерла после продолжительной болезни
13:40
Армия
В Сети удивились затратам на эксплуатацию израильского «Железного купола»
13:38
Происшествия
Грабители похитили из офиса на Невской мануфактуре инструменты на 105 тыс. рублей
13:37
Армия
Британцы посоветовали Королевскому флоту «не расслабляться» в Черном море
13:36
Общество
Москвичи могут бесплатно получить воду на станциях метро из-за сильной жары
13:35
Происшествия
СК организовал проверку после сообщений о взятом в рабство жителе Ставрополья
13:35
Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
13:34
Экономика
«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»
13:33
Происшествия
Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик уходил гулять с бродягой
13:23
Общество
Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
13:22
Общество
В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
13:21
Происшествия
Житель Ставрополья полз вдоль дороги, пытаясь спастись из рабства
13:21
Происшествия
Краснодарские спасатели борются с крупным пожаром на Новороссийской
13:16
Общество
Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро
13:16
Общество
«Алые паруса» пройдут в Петербурге в очном формате
13:15
Политика
Песков заявил об отсутствии системной работы по признанию иноагентов в РФ
13:13
Общество
В России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители
13:11
Общество
Последние школьные звонки в Петербурге могут провести на улицах
13:10
Происшествия
Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском
13:07
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Куски лепнины снова рухнули в центре Петербурга на тротуар
Все новости

Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы

Общество
Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
minzdrav.rkomi.ru  /  Министерство здравоохранения Республики Коми

Санкт-Петербург, 18 мая. Меланома — опасная злокачественная опухоль. Прохождение профилактического осмотра позволит выявить болезнь на ранней стадии.

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовала профилактические осмотры населения с целью раннего выявления меланомы. Приемы будут проводиться врачами-дерматологами высшей квалификации с 19 мая. Отмечается, что для посещения специалиста необходима предварительная запись.

Пройти профосмотр можно в нескольких точках. С 19 мая прием будет осуществляться в поликлиническом отделении №82 на улице Турку, а с 20 мая — в городской поликлинике №78 и в районной администрации на улице Пражской. В рамках осмотра все пациенты смогут пройти процедуру дерматоскопии. В случае необходимости граждане будут направлены к онкологу Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Фрунзенского района.

Ранее сообщалось, что ученые из России представили новый препарат для лечения рака мозга. Он был разработан специалистами Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова.

меланома диагностика осмотр
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Все новости / Общество / Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
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