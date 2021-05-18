«Алые паруса» пройдут в Петербурге в очном формате

Санкт-Петербург, 18 мая. Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге в традиционном очном формате, заявил губернатор города Александр Беглов.

Это касается и таких мероприятий, как Петербургский международный экономический форум и чемпионат Европы по футболу. Об этом градоначальник рассказал на заседании городского правительства.

«У нас есть возможность провести в реальном режиме все эти мероприятия и праздники», — подчеркнул он.

Ранее губернатор назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Северной столице. При этом он не исключил возможность ужесточения введенных ранее ограничений на фоне пандемии.