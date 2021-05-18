Последние школьные звонки в Петербурге могут провести на улицах

Санкт-Петербург, 18 мая. Петербургским школам разрешили провести последние звонки на улице, сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

При этом сам праздник рекомендуется провести 22 мая с соблюдением социальной дистанции. Если погода в назначенную дату испортится, то мероприятие проведут для каждого класса отдельно в учебных кабинетах.

Также сообщается, что при входе в школу будут измерять температуру. Что касается выпускных вечеров, то решение по формату их проведения оставят за родителями и классными руководителями.

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Петербурге в очном формате. Ранее об этом заявил губернатор города Александр Беглов.