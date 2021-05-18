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18 мая 13:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:44
Общество
Вдова советского разведчика Кима Филби умерла после продолжительной болезни
13:40
Армия
В Сети удивились затратам на эксплуатацию израильского «Железного купола»
13:38
Происшествия
Грабители похитили из офиса на Невской мануфактуре инструменты на 105 тыс. рублей
13:37
Армия
Британцы посоветовали Королевскому флоту «не расслабляться» в Черном море
13:36
Общество
Москвичи могут бесплатно получить воду на станциях метро из-за сильной жары
13:35
Происшествия
СК организовал проверку после сообщений о взятом в рабство жителе Ставрополья
13:35
Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
13:34
Экономика
«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»
13:33
Происшествия
Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик уходил гулять с бродягой
13:23
Общество
Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
13:22
Общество
В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
13:21
Происшествия
Житель Ставрополья полз вдоль дороги, пытаясь спастись из рабства
13:21
Происшествия
Краснодарские спасатели борются с крупным пожаром на Новороссийской
13:16
Общество
Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро
13:16
Общество
«Алые паруса» пройдут в Петербурге в очном формате
13:15
Политика
Песков заявил об отсутствии системной работы по признанию иноагентов в РФ
13:13
Общество
В России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители
13:11
Общество
Последние школьные звонки в Петербурге могут провести на улицах
13:10
Происшествия
Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском
13:07
Видео
Куски лепнины снова рухнули в центре Петербурга на тротуар
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Пляжный сезон в Петербурге начнется с 1 июня

Общество
Пляжный сезон в Петербурге начнется с 1 июня
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 18 мая. Пляжи Петербурга будут готовы к приему отдыхающих с 1 июня. Сейчас там активно ведут подготовку к началу пляжного сезона.

Прибрежные зоны готовят к лету: проводится водолазная очистка дна, разграничиваются участки для купания, а также проверяются пробы песка и воды. Помимо пляжного сезона с 1 июня стартует и спасательный, передает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам начальника аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александра Зуева, профилактика поведения в воде проводится и зимой, и летом. Например, учащимся городских школ показывают приемы по оказанию первой помощи.

Открытие купального сезона в Петербурге будет возможно, когда температура в водоемах составит не менее +18 градусов. Такие показатели ожидаются уже в следующем месяце.

Петербург тем временем оказался одним из крайне востребованных у туристов направлений в России. Особой популярностью город пользуется у студенческих групп и пар, сообщает «Ридус».

петербург подготовка пляжный сезон
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