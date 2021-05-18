Пляжный сезон в Петербурге начнется с 1 июня

Санкт-Петербург, 18 мая. Пляжи Петербурга будут готовы к приему отдыхающих с 1 июня. Сейчас там активно ведут подготовку к началу пляжного сезона.

Прибрежные зоны готовят к лету: проводится водолазная очистка дна, разграничиваются участки для купания, а также проверяются пробы песка и воды. Помимо пляжного сезона с 1 июня стартует и спасательный, передает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам начальника аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александра Зуева, профилактика поведения в воде проводится и зимой, и летом. Например, учащимся городских школ показывают приемы по оказанию первой помощи.

Открытие купального сезона в Петербурге будет возможно, когда температура в водоемах составит не менее +18 градусов. Такие показатели ожидаются уже в следующем месяце.

Петербург тем временем оказался одним из крайне востребованных у туристов направлений в России. Особой популярностью город пользуется у студенческих групп и пар, сообщает «Ридус».