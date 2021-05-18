Мошенники заставили пенсионерку перевести все деньги и продать квартиру в Петербурге

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18 мая 12:14
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новостей
12:13
Общество
При Украине такого не помню: эксперт рассказал о поддержке крымских татар в России
12:13
Общество
Известный музыкант Франко Баттиато скончался в Италии
12:11
Политика
Журавко назвал меморандум об интеграции с Евросоюзом стуком в закрытую дверь
12:10
Политика
Врио Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья
12:10
Общество
Отделочные работы на станции московского метро «Терехово» завершены на 85%
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
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Мошенники заставили пенсионерку перевести все деньги и продать квартиру в Петербурге

  /   Обновлено: 18 мая 2021 11:59
Происшествия
Мошенники заставили пенсионерку перевести все деньги и продать квартиру в Петербурге
pixabay.com  /  lcb

Санкт-Петербург, 18 мая. В полицию по Калининскому району обратилась 66-летняя пенсионерка. Она заявила, что мошенники заставили ее продать квартиру и перевести им все деньги с карт.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета пытались снять деньги. После этого злоумышленник посоветовал снять средства и перевести их на другой счет.

Пенсионерка сняла порядка 6,4 млн рублей и перевела их на неизвестные счета, далее она взяла в нескольких банках кредиты на 728 тыс. рублей и перевела их мошенникам. Позже женщина продала свою квартиру, а средства от сделки также отправила на неизвестный счет.

Общая сумма материального ущерба составила 11,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, личность злоумышленника пока не установлена.

Полицейские Северной столицы проводят проверку по факту обращения местной жительницы, сообщал ФАН. Она утверждает, что ее обманули телефонные мошенники на 485 тыс. рублей.

санкт-петербург мошенничество пенсионерка
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Все новости / Происшествия / Мошенники заставили пенсионерку перевести все деньги и продать квартиру в Петербурге
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