Мошенники заставили пенсионерку перевести все деньги и продать квартиру в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 мая. В полицию по Калининскому району обратилась 66-летняя пенсионерка. Она заявила, что мошенники заставили ее продать квартиру и перевести им все деньги с карт.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета пытались снять деньги. После этого злоумышленник посоветовал снять средства и перевести их на другой счет.

Пенсионерка сняла порядка 6,4 млн рублей и перевела их на неизвестные счета, далее она взяла в нескольких банках кредиты на 728 тыс. рублей и перевела их мошенникам. Позже женщина продала свою квартиру, а средства от сделки также отправила на неизвестный счет.

Общая сумма материального ущерба составила 11,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, личность злоумышленника пока не установлена.

Полицейские Северной столицы проводят проверку по факту обращения местной жительницы, сообщал ФАН. Она утверждает, что ее обманули телефонные мошенники на 485 тыс. рублей.