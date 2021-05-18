Уроженку Узбекистана взяли в сексуальное рабство в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 мая. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны мужчины, удерживающие в рабстве гражданку Узбекистана.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и женщину, которые в период с 15 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года удерживали против воли уроженку Узбекистана. Похитители забрали у девушки документы и принуждали ее оказывать услуги интимного характера, требуя за освобождение 200 000 рублей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Злоумышленники задержаны на основании ст. 91 УПК РФ. В настоящее время следствие проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Похитителями предпринимателя в Крыму оказались бизнесмены из строительной сферы, сообщал ФАН. Благодаря слаженной работе силовых ведомств в Республике Крым удалось предотвратить похищение человека.