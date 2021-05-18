Россиянам назвали города с самыми буйными туристами

Санкт-Петербург, 18 мая. Города, которые вошли в тройку лидеров по совершению «туристических» преступлений, назвали в организации «Delta Системы безопасности».

Специалисты компании провели анализ свыше 200 тыс. вызовов на коммерческие объекты, которые связаны с туристической сферой. Среди них магазины, заведения общепита, отели. Результаты показали, что больше всего «туристических» правонарушений за 2019 и 2020 годы произошли в Санкт-Петербурге.

Второе место в рейтинге заняла Москва. На третьем места оказалась Казань, рассказали РИА Новости в компании. Наиболее спокойными для отдыха стали города «Золотого кольца».

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербург хлынул поток людей в связи с открытием туристического сезона. Путешественникам назвали необычные и малоизвестные места.