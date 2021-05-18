Жителям Петербурга первым станет доступен сервис паркшеринга IParkU

Санкт-Петербург, 18 мая. Автомобилисты из Петербурга смогут зарабатывать деньги, освобождая парковочные места для владельцев других авто. Это станет возможно благодаря сервису паркшеринга с кешбэком.

Водителю достаточно будет оставить заявку в специальном приложении в определенной локации, после чего он сможет получить уведомление от другого пользователя о том, что место для паркинга освободилось. Как передает агентство ТАСС, сервис получил название IParkU.

Освободивший парковочное место водитель получит денежное вознаграждение в размере 150 рублей, а человек, который ищет, где оставить машину, заплатит всего 200 рублей, уточнили в компании. Сейчас среди петербуржцев началось тестирование нового сервиса. До конца года IParkU намерены запустить в Париже, Лондоне, Берлине и Москве.

Выписанный дорожной камерой штраф в непогоду можно оспорить и не оплачивать. Как сообщалось ранее, такие выводы сделали журналисты, опираясь на приказ Минтранса 2019 года.