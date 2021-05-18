В Петербурге ночной ливень сменился сильным туманом

Санкт-Петербург, 18 мая. Жители Санкт-Петербурга могли наблюдать после ночного ливня густой утренний туман, который накрыл город во вторник, 18 мая.

В ночь с понедельника на вторник Северную столицу накрыл проливной дождь, который сопровождался грозой с раскатами грома. Молнии попали в городские высотки: «Лахта-центр» и телебашню. Горожане делились фотографиями в социальных сетях. Утром, после ночного ливня, Петербург накрыл туман.

Также во вторник синоптики прогнозировали кратковременные дожди с грозами. В ряде районов города возможен град. Столбики термометра поднимутся до +27 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что МЧС по Петербургу предупреждало горожан о надвигающейся грозе. Жителей и гостей Северной столицы призывали соблюдать все меры предосторожности в непогоду.