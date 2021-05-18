Ливни и грозы ожидают петербуржцев во вторник

Санкт-Петербург, 18 мая. Кратковременные ливни и грозы ожидают жителей Петербурга во вторник, предупредил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

На синоптическую ситуацию в Северной столице повлияет атмосферный фронт. Из-за него ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут ливни с грозами, а в отдельных районах даже возможен град.

При этом в городе на Неве будет жарко: столбики термометров покажут до +25…+27 градусов, а в Ленинградской области — до +29. Юго-восточный ветер подует со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.

Ранее петербуржцам рассказали о сроках наступления купального сезона. По словам специалистов, прогрев воды в городских и областных водоемах произойдет не скоро.