Жителям Санкт-Петербурга перечислили самые уникальные места города

Санкт-Петербург, 18 мая. Сезон туризма открылся в Санкт-Петербурге и потоки людей хлынули к достопримечательностям города. Их ждут удивительные и малоизвестные места.

Одним из таких мест считается склеп фрейлины, расположенный на Митрофаньевском шоссе. Он расположен возле станции метро «Балтийская». Митрофаньевское кладбище находилось на этом месте более сотни лет назад, первые упоминания о нем датированы 1831 годом. Сейчас эта территория превратилась в промзону из-за возведенных там СТО, столовых и автомоек, пишет издание «Невские новости».

Еще одной малоизвестной достопримечательностью принято считать склеп генерал-майора Александра Александровича фон Бекмана. Именно в этом склепе происходили съемки с участием Юрия Кузнецова, который исполнил роль немца, в легендарном фильме Алексея Балабанова «Брат».

Следующей в списке числится Ротонда на Гороховой. Нетипичных туристов и петербуржцев всегда притягивало это загадочное место за счет своей атмосферности и архитектурных решений.

Также примечательной и малоизвестной достопримечательностью считается место, расположенное неподалеку от Никольского морского собора, прозванного в народе Семимостьем. Его уникальность состоит в том, что если встать на Пикаловом мосту, то можно увидеть из одной точки семь мостов: Красногвардейский, Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилевский, Кашин и Торговый.

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на государственном уровне. Парламентарий подчеркнул, что в первую очередь следует подумать о стимулах и о вопросе сотрудничества бизнеса и государства.