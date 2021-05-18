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18 мая 07:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:36
Общество
Продажи Nissan Qashqai и X-Trail с функцией автопилота начались в России
07:14
Общество
Старейший житель Австралии поделился секретом долголетия
07:13
Происшествия
Машина сбила молодую девушку на самокате в Набережных Челнах
07:07
Спорт
Орлов и Овечкин отметились результативными действиями в матче против «Бостона»
07:03
Экономика
Илон Маск проиграл «борьбу» за вторую позицию в списке богатейших людей
07:01
Наука
Недоношенные мальчики стареют на 4,6 года быстрее здоровых сверстников
07:00
Общество
Пожарный эксперт рассказал о правилах безопасного отдыха в лесу
06:59
Общество
Ученые США перечислили симптомы скорой смерти
06:58
Общество
Компания Kia впервые показала обновленный седан K900
06:53
Общество
Жителям Санкт-Петербурга перечислили самые уникальные места города
06:37
Шоу-бизнес
«Куда ж без меня»: Сергей Лазарев снова выступит на Евровидении
06:29
Общество
АвтоВАЗ показал хэтчбек Lada Vesta не подлежащий продаже
06:22
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал, как его дочь «бомжует» в Испании
06:20
Общество
Премьер-министр России посетит Курчатовский институт
06:15
Шоу-бизнес
Селфи с «заплаканным» Юрием Стояновым напугало поклонников
06:02
Общество
Жителей Западной Сибири предупредили о резком понижении температуры
06:00
Общество
Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму
05:59
Политика
Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
05:48
Политика
Лидеры РФ и КНР по видеосвязи примут участие в открытии ядерного объекта
Все новости

Жителям Санкт-Петербурга перечислили самые уникальные места города

Общество
Жителям Санкт-Петербурга перечислили самые уникальные места города
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 18 мая. Сезон туризма открылся в Санкт-Петербурге и потоки людей хлынули к достопримечательностям города. Их ждут удивительные и малоизвестные места.

Одним из таких мест считается склеп фрейлины, расположенный на Митрофаньевском шоссе. Он расположен возле станции метро «Балтийская». Митрофаньевское кладбище находилось на этом месте более сотни лет назад, первые упоминания о нем датированы 1831 годом. Сейчас эта территория превратилась в промзону из-за возведенных там СТО, столовых и автомоек, пишет издание «Невские новости».

Еще одной малоизвестной достопримечательностью принято считать склеп генерал-майора Александра Александровича фон Бекмана. Именно в этом склепе происходили съемки с участием Юрия Кузнецова, который исполнил роль немца, в легендарном фильме Алексея Балабанова «Брат».

Следующей в списке числится Ротонда на Гороховой. Нетипичных туристов и петербуржцев всегда притягивало это загадочное место за счет своей атмосферности и архитектурных решений.

Также примечательной и малоизвестной достопримечательностью считается место, расположенное неподалеку от Никольского морского собора, прозванного в народе Семимостьем. Его уникальность состоит в том, что если встать на Пикаловом мосту, то можно увидеть из одной точки семь мостов: Красногвардейский, Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилевский, Кашин и Торговый.

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на государственном уровне. Парламентарий подчеркнул, что в первую очередь следует подумать о стимулах и о вопросе сотрудничества бизнеса и государства.

санкт-петербург туризм достопримечательности
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Все новости / Общество / Жителям Санкт-Петербурга перечислили самые уникальные места города
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