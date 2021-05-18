Петербуржцам рассказали о сроках наступления купального сезона

Санкт-Петербург, 18 мая. После небольшого похолодания в Петербург вновь пришла теплая погода, однако говорить об открытии купального сезона пока рано.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в интервью «Невским новостям» объяснил, что прогрев воды в городских и областных водоемах произойдет еще не скоро.

«Мелководье прогрелось, а температура воды в целом +10… +13 градусов», — подчеркнул он.

Купальный сезон можно открывать при температуре воды плюс 18 градусов. Колесов предположил, что этот момент может наступить в следующем месяце.

Ранее главный синоптик Северной столицы предсказал погоду на лето в Петербурге. По его словам, отклонений от климатической нормы в июне, июле и августе не предвидится.