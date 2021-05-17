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17 мая 21:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
21:00
Политика
Стыковка противоположностей. Есть ли жизнь с англосаксами. Колонка Анатолия Вассермана
20:59
Происшествия
Подросток погиб при падении из окна 13-го этажа в Уфе
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
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Названы имена выбывших из гонки за место председателя в ЗакСе Петербурга

Политика
Названы имена выбывших из гонки за место председателя в ЗакСе Петербурга
Невские Новости

Санкт-Петербург, 17 мая. Партия «Единая Россия» прекратила принимать документы для участия в предварительном голосовании перед парламентскими выборами в петербургский ЗакС.

Всего на 50 депутатских кресел претендуют 324 человека, включая 206 единороссов. Однако далеко не все члены партии решили баллотироваться в петербургский парламент. Спикер законодательного органа Вячеслав Макаров отказался от этой идеи. За ним последовали и члены «Единой России» Анатолий Дроздов и Мария Щербакова. Плюс ко всему глава фракции единороссов Александр Тетердинко и однопартиец Сергей Соловьев, как и сам Макаров, решили попробовать себя на выборах депутатов Госдумы.

Парламентарий Андрей Анохин вовсе лишился возможности участвовать в праймериз «Единой России», после чего решил уйти из партии. Депутат Роман Коваль по сей день находится под арестом.

Однако от «Единой России» захотел баллотироваться в петербургский ЗакС справедливоросс Александр Егоров, который руководит комиссией по социальной политике и здравоохранению, пишет издание «Невские Новости».

Политолог Александр Конфисахор считает, что стать председателем ЗакСа Петербурга следующего созыва не смогут сторонники Макарова и те парламентарии, которые называют себя «оппозиционерами». Скорее всего, пост спикера может занять кто-то из городского правительства, заявил эксперт.

Как стало известно ранее, заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов. Плюс ко всему актер Владимир Машков собрался баллотироваться в Госдуму, пишет НСН.

единая россия петербург праймериз закс
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