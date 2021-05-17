Названы имена выбывших из гонки за место председателя в ЗакСе Петербурга

Санкт-Петербург, 17 мая. Партия «Единая Россия» прекратила принимать документы для участия в предварительном голосовании перед парламентскими выборами в петербургский ЗакС.

Всего на 50 депутатских кресел претендуют 324 человека, включая 206 единороссов. Однако далеко не все члены партии решили баллотироваться в петербургский парламент. Спикер законодательного органа Вячеслав Макаров отказался от этой идеи. За ним последовали и члены «Единой России» Анатолий Дроздов и Мария Щербакова. Плюс ко всему глава фракции единороссов Александр Тетердинко и однопартиец Сергей Соловьев, как и сам Макаров, решили попробовать себя на выборах депутатов Госдумы.

Парламентарий Андрей Анохин вовсе лишился возможности участвовать в праймериз «Единой России», после чего решил уйти из партии. Депутат Роман Коваль по сей день находится под арестом.

Однако от «Единой России» захотел баллотироваться в петербургский ЗакС справедливоросс Александр Егоров, который руководит комиссией по социальной политике и здравоохранению, пишет издание «Невские Новости».

Политолог Александр Конфисахор считает, что стать председателем ЗакСа Петербурга следующего созыва не смогут сторонники Макарова и те парламентарии, которые называют себя «оппозиционерами». Скорее всего, пост спикера может занять кто-то из городского правительства, заявил эксперт.

Как стало известно ранее, заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов. Плюс ко всему актер Владимир Машков собрался баллотироваться в Госдуму, пишет НСН.