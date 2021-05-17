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17 мая 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
21:00
Политика
Стыковка противоположностей. Есть ли жизнь с англосаксами. Колонка Анатолия Вассермана
20:59
Происшествия
Подросток погиб при падении из окна 13-го этажа в Уфе
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
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Новая мемориальная доска появилась в Петербурге благодаря фонду Грачья Погосяна

Общество
Новая мемориальная доска появилась в Петербурге благодаря фонду Грачья Погосяна
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Ивашин

Санкт-Петербург, 17 мая. Благотворительный фонд Грачья Погосяна подарил Дому ребенка №13 в Петербурге мемориальную доску в память главврача Натальи Никифоровой, проработавшей в учреждении более 30 лет.

Наталья Никифорова скончалась два года назад в возрасте 66 лет. До последних дней жизни она руководила детским домом, помогая детям-сиротам обрести новые семьи.

Благодаря ее личному вкладу в стране было принято постановление правительства о реорганизации системы сиротских учреждений. С 2015 года оставшиеся без попечения родителей дети начали жить в условиях, приближенных к семейным, отмечают «Ветеранские вести».

В следующем году в Северной столице может появиться мемориальная доска в память об известном сатирике Михаиле Жванецком. Ее планируют установить на доме №19 по улице Стойкости, где артист жил с 1969 по 1982 год.

петербург мемориальная доска фонд грачья погосяна
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