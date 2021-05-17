Новая мемориальная доска появилась в Петербурге благодаря фонду Грачья Погосяна

Санкт-Петербург, 17 мая. Благотворительный фонд Грачья Погосяна подарил Дому ребенка №13 в Петербурге мемориальную доску в память главврача Натальи Никифоровой, проработавшей в учреждении более 30 лет.

Наталья Никифорова скончалась два года назад в возрасте 66 лет. До последних дней жизни она руководила детским домом, помогая детям-сиротам обрести новые семьи.

Благодаря ее личному вкладу в стране было принято постановление правительства о реорганизации системы сиротских учреждений. С 2015 года оставшиеся без попечения родителей дети начали жить в условиях, приближенных к семейным, отмечают «Ветеранские вести».

В следующем году в Северной столице может появиться мемориальная доска в память об известном сатирике Михаиле Жванецком. Ее планируют установить на доме №19 по улице Стойкости, где артист жил с 1969 по 1982 год.