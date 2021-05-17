Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 мая. Депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник стал участником квартирного скандала. СМИ обратили внимание на новую информацию о связи парламентария с художницей Елизаветой Михайловой.

Ранее пресса сообщала о скандале с участием Резника. Его задержала полиция в ходе обыска квартиры Михайловой, в которой сын художницы устроил нарколабораторию. Журналисты «Невских Новостей» поделились новой информацией о роли депутата в этой истории.

Как выяснилось, супруг художницы, ветеран-подводник Николай Лисев, решил подарить ей другую элитную квартиру после тяжело перенесенной болезни. Его дочка Наталья заявила, что Лисев принял такое решение под давлением Резника. Оказалось, депутат давно связан с Елизаветой Михайловой и приходится ей дальним родственником. Резнику не составило бы труда повлиять на тяжелобольного Лисева и незаконно получить квартиру.

Ранее сообщалось, что Максим Резник покинул пост председателя комиссии по образованию, культуре и науке.