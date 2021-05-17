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17 мая 19:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:28
Шоу-бизнес
Алекса едко высказалась о бывшей возлюбленной своего мужа
19:27
Технологии
В Роскосмосе сообщили об отставке начальника Центра подготовки космонавтов
19:27
Общество
В Пензе уволили врио министра лесного хозяйства
19:26
Происшествия
Бизнесмена из Ленобласти оштрафовали за торговлю контрафактными Gucci и Chanel
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
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Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
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Снимавших тик-ток мужчин в юбках и на каблуках избили в Петербурге

Происшествия
Снимавших тик-ток мужчин в юбках и на каблуках избили в Петербурге
Global Look Press  /  Wang Ying/Xinhua

Санкт-Петербург, 17 мая. Драка на детской площадке с участием блогеров произошла в Северной столице. Конфликт разгорелся из-за эпатажных костюмов.

Отец с сыном оказались недовольны съемкой видеоролика и устроили потасовку. Петербуржцы не оценили таких тенденций и одежду блогеров и стали высказывать замечания местным «звездам». В свою очередь артисты упрекнули мужчин в незнании современной моды. Разговор стремительно перерос в драку, сообщает «Царьград».

По предварительной информации, молодые люди не получили серьезных повреждений. Однако полиция заинтересовалась произошедшим.

Массовая драка случилась во дворе жилого дома на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре. Избиение продолжалось до тех пор, пока одна из прохожих не начала громко кричать на ее участников, сообщал ФАН.

петербург избиение блогер ТикТок
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