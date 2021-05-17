Снимавших тик-ток мужчин в юбках и на каблуках избили в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 мая. Драка на детской площадке с участием блогеров произошла в Северной столице. Конфликт разгорелся из-за эпатажных костюмов.

Отец с сыном оказались недовольны съемкой видеоролика и устроили потасовку. Петербуржцы не оценили таких тенденций и одежду блогеров и стали высказывать замечания местным «звездам». В свою очередь артисты упрекнули мужчин в незнании современной моды. Разговор стремительно перерос в драку, сообщает «Царьград».

По предварительной информации, молодые люди не получили серьезных повреждений. Однако полиция заинтересовалась произошедшим.

Массовая драка случилась во дворе жилого дома на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре. Избиение продолжалось до тех пор, пока одна из прохожих не начала громко кричать на ее участников, сообщал ФАН.