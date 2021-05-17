Петербургские спасатели потушили пожар в однокомнатной квартире на севере города

Санкт-Петербург, 17 мая. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в Выборгском районе. О пострадавших не сообщается.

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 17:21. Сообщалось, что горит квартира на проспекте Энгельса в доме 111. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место ЧП и потушили пламя в 17:45. Всего к ликвидации огня привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава.

Как стало известно ФАН, горела однокомнатная квартира. Очаг находился на балконе. Площадь пожара составила один квадратный метр. Сведения о пострадавших не поступали.

Сотрудники МЧС потушили пожар в однокомнатной квартире в Адмиралтейском районе, сообщал ФАН. Возгорание было локализовано за полчаса.