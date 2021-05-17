Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя

Санкт-Петербург, 17 мая. Преступление произошло на Октябрьской набережной. Неизвестный открыто похитил сумку, принадлежащую 46-летней уроженке Карагандинской области.

Сообщение в дежурную часть поступило от самой потерпевшей. Женщина заявила, что неизвестный мужчина вырвал сумку из ее рук и скрылся в неизвестном направлении.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, злоумышленника задержали «по горячим следам», в отделение его доставили спустя несколько часов. Им оказался 38-летний местный житель. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия.

Ранее жертвой грабителя в Санкт-Петербурге стал мигрант из Узбекистана, сообщал ФАН. Злоумышленник избил иностранца, а затем отобрал у него деньги и телефон.