Водитель Mercedes в Петербурге угрожал зарубить оппонента мачете

Санкт-Петербург, 17 мая. Полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта между двумя мужчинами. Один из них использовал в качестве «аргумента» холодное оружие.

В отделение полиции поступил рапорт от сотрудника ДПС, который был вызван на место конфликта между водителем Mercedes и пешеходом. По словам стража порядка, последний рассказал ему об угрозе вооруженного «длинным ножом» мужчины, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Чуть позже к автоинспектору подошел тот самый водитель. Он признался, что использовал мачете исключительно для угроз. Агрессор был задержан.

Второй участник конфликта подчеркнул, что во время «разборки» испугался за свою жизнь, увидев в руках водителя нож, которым тот размахивал перед его лицом. Потерпевший написал заявление и попросил привлечь оппонента к ответственности.

На проспекте Славы петербуржцев пугал прохожий, размахивавший мачете. Гражданин объяснил стражам порядка, что незадолго до этого покурил выращенную им «траву», сообщал ФАН.