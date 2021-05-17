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16:25
Общество
В Волгоград прибыл тематический спецпоезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
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Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту

  /   Обновлено: 17 мая 2021 16:23
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
flickr.com

Санкт-Петербург, 17 мая. Полицейские задержали уроженца Таджикистана. По версии следствия, мигрант нанес потерпевшему умышленный легкий вред здоровью.

В отделении полиции был зарегистрирован рапорт участкового. Силовик указал, что у фигуранта произошел конфликт с мужчиной возле дома по Светлановскому проспекту. Мигрант на почве ссоры специально кинул черенок в голову потерпевшего, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Медики позднее диагностировали у мужчины ушибленную рану левой теменной области. Хирургам пришлось зашивать поврежденный участок. Мигрант находится под подпиской о невыезде.

Застолье в Петербурге закончилось поножовщиной. Следствие считает, что пьяный мигрант несколько раз ударил ножом своего товарища, сообщал ФАН.

полиция мигрант конфликт черенок
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