Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту

Санкт-Петербург, 17 мая. Полицейские задержали уроженца Таджикистана. По версии следствия, мигрант нанес потерпевшему умышленный легкий вред здоровью.

В отделении полиции был зарегистрирован рапорт участкового. Силовик указал, что у фигуранта произошел конфликт с мужчиной возле дома по Светлановскому проспекту. Мигрант на почве ссоры специально кинул черенок в голову потерпевшего, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Медики позднее диагностировали у мужчины ушибленную рану левой теменной области. Хирургам пришлось зашивать поврежденный участок. Мигрант находится под подпиской о невыезде.

Застолье в Петербурге закончилось поножовщиной. Следствие считает, что пьяный мигрант несколько раз ударил ножом своего товарища, сообщал ФАН.