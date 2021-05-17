Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе

Санкт-Петербург, 17 мая. Хулиган избил посетительницу ночного клуба в Московском районе. В момент происшествия мужчина был пьян.

Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений на Дунайском проспекте. Мужчина поссорился с девушкой и ударил ее по лицу. Персонал кафе нажал тревожную кнопку.

Потерпевшую госпитализировали. Задержанный передан сотрудникам территориального отдела полиции.

Сотрудники полиции установили личность возможного виновника нападения на жителя Всеволожского района Санкт-Петербурга. Фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщал ФАН.