Неадекватный мужчина разгромил автомобиль бывшей супруги в Петербурге

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17 мая 16:27
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новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
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Неадекватный мужчина разгромил автомобиль бывшей супруги в Петербурге

  /   Обновлено: 17 мая 2021 15:33
Происшествия
Неадекватный мужчина разгромил автомобиль бывшей супруги в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 17 мая. Женщина написала заявление на бывшего мужа, который разбил стекла и проколол шины принадлежащей ей отечественной машины.

Полиция задержала уроженца Беларуси, которого подозревают в нанесении значительного ущерба автомобилю бывшей жены, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Административный протокол составлен по статье о мелком хулиганстве.

По данным следствия, мужчина разнес ВАЗ-21124. Он разбил стекла, проколол шины, сломал два зеркала заднего вида, похитил магнитолу и оторвал задний спойлер. В настоящее время стражи порядка устанавливают точный размер материального ущерба, нанесенного подозреваемым, а также выясняют все обстоятельства происшествия.

«Угнанная» машина отца Виктора Цоя была найдена недалеко от его дома, писал ФАН.

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Все новости / Происшествия / Неадекватный мужчина разгромил автомобиль бывшей супруги в Петербурге
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