Неадекватный мужчина разгромил автомобиль бывшей супруги в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 мая. Женщина написала заявление на бывшего мужа, который разбил стекла и проколол шины принадлежащей ей отечественной машины.

Полиция задержала уроженца Беларуси, которого подозревают в нанесении значительного ущерба автомобилю бывшей жены, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Административный протокол составлен по статье о мелком хулиганстве.

По данным следствия, мужчина разнес ВАЗ-21124. Он разбил стекла, проколол шины, сломал два зеркала заднего вида, похитил магнитолу и оторвал задний спойлер. В настоящее время стражи порядка устанавливают точный размер материального ущерба, нанесенного подозреваемым, а также выясняют все обстоятельства происшествия.

«Угнанная» машина отца Виктора Цоя была найдена недалеко от его дома, писал ФАН.