Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате

Санкт-Петербург, 17 мая. Солист Мариинского театра Давид Залеев попал в больницу в крайне тяжелом состоянии после катания на электросамокате. Он находится в медикаментозной коме.

Врачи диагностировали у солиста Мариинского театра Давида Залеева тяжелую черепно-мозговую травму. Причиной стало падение во время прогулки на электросамокате. Медикам пришлось ввести его в медикаментозную кому.

Обстоятельства случившегося уточняются. По предварительным данным, артист не явился на спектакль. Когда стали его искать, оказалось, что он в больнице. Пациенту уже сделали трепанацию черепа и удалили гематому.

Давид Залеев является членом группы Мариинского театра уже около восьми лет.

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