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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:54
Происшествия
Приморский океанариум прокомментировал видео с избиением белух
14:54
Политика
Путин продлил срок службы полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе
14:54
Общество
Российские филологи объяснили, как правильно произносить слово «ковид»
14:53
Общество
Сотрудник центра Гамалеи объяснил, кому будут делать прививки «Спутником Лайт»
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
Все новости

Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге

Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 17 мая. В полицию поступило заявление на контролера-кассира одного из известных супермаркетов. По словам автора, мужчина обворовывал торговую точку.

Женщина пояснила, что злоумышленник воспользовался своим положением. В течение двух недель он проводил операции по возврату денег покупателям, используя кассовые чеки. На самом деле товар никто не возвращал.

Соответственно, совершаемые злоумышленником операции были недопустимы, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. В магазине подсчитали, что кассир осуществил возврат на 65 тысяч рублей, деньги супермаркета гражданин присвоил себе.

Продавец кофейни украл 135 тысяч рублей. В преступлении его обвинила молодая предпринимательница, сообщал ФАН.

магазин кассир чек возврат
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