Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 мая. В полицию поступило заявление на контролера-кассира одного из известных супермаркетов. По словам автора, мужчина обворовывал торговую точку.

Женщина пояснила, что злоумышленник воспользовался своим положением. В течение двух недель он проводил операции по возврату денег покупателям, используя кассовые чеки. На самом деле товар никто не возвращал.

Соответственно, совершаемые злоумышленником операции были недопустимы, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. В магазине подсчитали, что кассир осуществил возврат на 65 тысяч рублей, деньги супермаркета гражданин присвоил себе.

Продавец кофейни украл 135 тысяч рублей. В преступлении его обвинила молодая предпринимательница, сообщал ФАН.