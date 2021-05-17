Молодая бизнесвумен из Петербурга обвинила продавца в бегстве с ее деньгами

Санкт-Петербург, 17 мая. Жительница Северной столицы обратилась в полицию с жалобой на подчиненного. По словам 21-летней предпринимательницы, продавец похитил крупную сумму.

Девушка рассказала, что держит кофейню, где продает десерты. Для закупки кофе и сиропов она сняла с банковской карты 145 тысяч рублей и положила их в специальный пакет. Затем пострадавшая попросила подругу взять оттуда 10 тысяч рублей для погашения ипотеки. Приятельница выполнила просьбу и отчиталась о взятой сумме, сообщал источник ФАН в правоохранительных органах.

На следующий день через приложение заявительница выяснила, что в кофейне нет продаж. Она приехала в заведение и выяснила, что оно закрыто, продавец не вышел на работу. Средства на закупку исчезли. Предпринимательница подчеркнула, что исчезнувший мужчина тоже знал о пакете с деньгами. У него было несколько часов, чтобы украсть финансы. На звонки продавец не отвечал. Девушка надеялась, что за сутки тот одумается и вернет 135 тысяч рублей. Продавец не вышел на контакт, поэтому ей пришлось обратиться в полицию.

В одном из петербургских супермаркетов из кассы исчезли 138 тысяч рублей. Подозрение пало на администратора торговой точки, сообщал ФАН.