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новостей
14:54
Происшествия
Приморский океанариум прокомментировал видео с избиением белух
14:54
Политика
Путин продлил срок службы полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе
14:54
Общество
Российские филологи объяснили, как правильно произносить слово «ковид»
14:53
Общество
Сотрудник центра Гамалеи объяснил, кому будут делать прививки «Спутником Лайт»
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
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Молодая бизнесвумен из Петербурга обвинила продавца в бегстве с ее деньгами

  /   Обновлено: 17 мая 2021 14:08
Происшествия
Молодая бизнесвумен из Петербурга обвинила продавца в бегстве с ее деньгами
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 17 мая. Жительница Северной столицы обратилась в полицию с жалобой на подчиненного. По словам 21-летней предпринимательницы, продавец похитил крупную сумму.

Девушка рассказала, что держит кофейню, где продает десерты. Для закупки кофе и сиропов она сняла с банковской карты 145 тысяч рублей и положила их в специальный пакет. Затем пострадавшая попросила подругу взять оттуда 10 тысяч рублей для погашения ипотеки. Приятельница выполнила просьбу и отчиталась о взятой сумме, сообщал источник ФАН в правоохранительных органах.

На следующий день через приложение заявительница выяснила, что в кофейне нет продаж. Она приехала в заведение и выяснила, что оно закрыто, продавец не вышел на работу. Средства на закупку исчезли. Предпринимательница подчеркнула, что исчезнувший мужчина тоже знал о пакете с деньгами. У него было несколько часов, чтобы украсть финансы. На звонки продавец не отвечал. Девушка надеялась, что за сутки тот одумается и вернет 135 тысяч рублей. Продавец не вышел на контакт, поэтому ей пришлось обратиться в полицию.

В одном из петербургских супермаркетов из кассы исчезли 138 тысяч рублей. Подозрение пало на администратора торговой точки, сообщал ФАН.

кража кофейня десерт
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Все новости / Происшествия / Молодая бизнесвумен из Петербурга обвинила продавца в бегстве с ее деньгами
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