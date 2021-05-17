Ливни с грозами и градом ожидаются в Петербурге 18 мая

Санкт-Петербург, 17 мая. ГУ МЧС России по Северной столице предупредило горожан об ухудшении погодных условий во вторник. В регионе возможны кратковременные осадки с ливнями и градом.

Местами возможно усиление ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим гражданам рекомендуется соблюдать правила личной безопасности и не гулять вблизи деревьев и шатких конструкций в непогоду.

В этот вторник температура воздуха в Петербурге может превысить многолетние значения на пять или шесть градусов. Столбики термометров, по заявлениям синоптиков, покажут от 23 до 25 градусов тепла.