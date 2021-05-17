Полиция Петербурга задержала подростка за кражу самоката на скейт-площадке

Санкт-Петербург, 17 мая. Сотрудники УМВД по Невскому району почти два месяца искали злоумышленника, похитившего дорогой трюковый самокат.

Сообщение о преступлении поступило в полицию в конце марта этого года. Владелец самоката заявил, что лишился имущества, пока находился на скейт-площадке на Ивановском карьере. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, сумма ущерба составила почти 7 тыс. рублей.

По факту хищения самоката полиция возбудила уголовное дело о грабеже, в рамках которого задержали 16-летнего местного жителя. Подросток во всем сознался, с него взяли обязательство о явке по вызову.

В Санкт-Петербурге разыскивают администратора супермаркета, подозреваемого в краже 138 тысяч рублей из кассы, писал ФАН.