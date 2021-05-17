Власти Петербурга нашли нарушения коронавирусных ограничений на концерте Artik & Asti

Санкт-Петербург, 17 мая. Комитет по культуре Санкт-Петербурга инициировал проверку после концертов группы Artik & Asti, которые прошли 14 и 15 мая в спорткомплексе «Юбилейный».

Перед масштабными мероприятиями организаторы подали заявку в комитет культуры и подтвердили, что учли все санитарные ограничения при подготовке концертов. Заранее было обговорено, что все зрители будут рассажены по местам с учетом социальной дистанции, а сотрудники площадки будут контролировать наличие масок.

Однако после концертов в Сети появились фото и видео, на которых запечатлены отплясывающие возле сцены фанаты группы Artik & Asti. Никакие коронавирусные ограничения организаторы соблюсти не смогли.

В комитете по культуре уточнили, что в настоящее время продолжается проверка. Все материалы позже будут переданы в Роспотребнадзор, после чего он примет меры в отношении организаторов и самой площадки — спорткомплекса «Юбилейный». Скорее всего, их ждут огромные штрафы за несоблюдение санитарных требований.

В конце прошлого года в Санкт-Петербурге случился скандал после концертов Басты, которые прошли 27 и 28 ноября в Ледовом дворце с нарушением карантинных мер. Деятельность площадки была приостановлена, а руководителей оштрафовали на полмиллиона рублей.