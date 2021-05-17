Полиция нашла гараж по разбору угнанных иномарок в Петергофе

Санкт-Петербург, 17 мая. Из-за угона «Киа Спортейдж» сотрудники полиции забрели в гаражи и обнаружили там мастерскую, где разбирают на запчасти похищенные машины.

За помощью к правоохранителям обратилась 43-летняя женщина. Ее внедорожник за 900 тысяч рублей был угнан у дома № 47 на Дунайском проспекте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Спустя несколько дней оперативники по подозрению в совершении преступления задержали 44-летнего неработающего гражданина. У него в пользовании оказались три гаража. В одном из них полицейские нашли множество различных комплектующих для автомобилей корейского производства, что дало основания полагать, что задержанный причастен явно не к одной краже.

Выяснилось, что мужчина причастен еще к двум угонам автомобиля той же марки. Одна была похищена в сентябре прошлого года на пересечении улицы Счастливой и проспекта Народного Ополчения, а вторая — в начале февраля 2021 года от дома № 26/2 на Новоизмайловском проспекте. Подозреваемый задержан.

Иностранец угнал иномарку с автомойки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Злоумышленник решил покататься на чужом автомобиле, но вскоре попал в ДТП, сообщал ФАН.