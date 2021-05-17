Полиция задержала петербуржца с двумя ножами после нападения на человека

Санкт-Петербург, 17 мая. Врачи петербургской больницы направили в полицию телефонограмму о мужчине с ножевыми ранениями. Силовики оперативно задержали возможного нападавшего.

Медики рассказали, что забрали раненого мужчину с улицы Подвойского. По словам потерпевшего, на него напал неизвестный. Врачи отметили, что в момент госпитализации гражданин был пьяным, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Наряд полиции той же ночью задержал безработного 47-летнего горожанина возле дома по адресу Товарищеский проспект, 22. У злоумышленника изъяли свитер с пятнами бурого цвета и два ножа.

В Екатеринбурге группа мужчин распивала спиртное в сквере. В ходе ссоры один из них нанес смертельные ножевые ранения трем собутыльникам, сообщал ФАН.