Строительный вагончик загорелся в Петродворцовом районе Петербурга

Санкт-Петербург, 17 мая. Пожарные оперативно справились с огнем в строительном вагончике площадью 15 квадратных метров на улице Свободы.

Спасатели смогли локализовать возгорание в Петродворцовом районе, сообщает источник ФАН в экстренных службах. Огонь охватил строительный вагончик на улице Свободы.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 11:42. В тушении принимали участие три единицы техники и 15 человек личного состава. Сведения о пострадавших пока не поступали.

Брошенная сигарета могла стать причиной пожара в квартире на севере Петербурга, писал ФАН.