Неизвестные избили семейную пару в лифте в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 мая. Мужчина и женщина получили травмы после того, как них в лифте жилого дома напали злоумышленники.

Полиция разыскивает подозреваемых, которые нанесли увечья местным жителям, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Административный протокол составлен по статье о побоях.

Инцидент произошел в Калининском районе. Пострадавшие получили ушибы и кровоподтеки. В настоящее время они находятся в удовлетворительном состоянии. Стражи порядка проводят проверку.

Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке, писал ФАН.