Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 мая. Мужчина написал заявление о пропаже сумки, в которой лежали фотоаппарат и два объектива. Полиция занялась поисками подозреваемых.

Житель города заявил в полицию, что семья из трех человек похитила у него сумку с фотоаппаратом Nikon и двумя объективами, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Мужчина оставил ее на улице Одоевского.

Стражи порядка разыскивают девушку с длинными рыжими волосами, женщину с черными волосами и в темной кофте, а также мужчину в возрасте от 30 до 40 лет. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются.

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