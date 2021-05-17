Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями

Санкт-Петербург, 17 мая. Правоохранители разбираются в обстоятельствах отравления 13-летнего ребенка. Девочка была госпитализирована.

В отделение полиции пришла телефонограмма от врачей. Они указали, что к ним поступила шестиклассница. Пациентке диагностировали острое отравление мочегонным препаратом, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Родители рассказали, что госпитализации предшествовала семейная ссора. Конфликт произошел между родными и девочкой. Проверка по базе показала, что семья ни на каких профилактических учетах не состоит.

Недавно в Петербурге госпитализировали 14-летнюю девочку. Ей диагностировали отравление психотропным веществом, сообщал ФАН.