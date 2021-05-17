Брошенная сигарета могла стать причиной пожара в квартире на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 17 мая. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Калининском районе. Хозяин загоревшейся квартиры рассказал, что могло стать причиной ЧП.

Пожар разгорелся в квартире на девятом этаже. О происшествии сообщил местный житель, который увидел идущий из окон дым с балкона.

Хозяин квартиры, где произошел пожар, рассказал правоохранителям, что причиной пожара могла стать брошенная с верхних этажей сигарета. По его словам, возгорание началось с балкона. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Сотрудники МЧС потушили пожар в однокомнатной квартире в Адмиралтейском районе, сообщал ФАН. Пожар был локализован за полчаса. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении огня принимали участие две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.