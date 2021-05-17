Жителей Петербурга предупредили о плановых учениях МЧС

Санкт-Петербург, 17 мая. Плановые учения районных подразделений МЧС пройдут во Всероссийском институте растениеводства (ВИР) им. Н.И. Вавилова на Исаакиевской площади в Петербурге.

Мероприятия начнутся в 11:00. Их продолжительность и порядок проведения не уточняются. Экстренные службы будут отрабатывать действия по ликвидации чрезвычайного происшествия.

«Просим сохранять спокойствие», — предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петкрбьургку.

В конце минувшей недели, 14 мая, в Северной столице на площади Балтийского вокзала провели плановую тренировку сотрудники ОМОН. Она прошла в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу. До этого, в преддверии летнего пожароопасного сезона, масштабные учения состоялись у петербургских пожарных.