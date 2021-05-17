Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса

Санкт-Петербург, 17 мая. Офицеры Северо-Западного следственного управления на транспорте в Северной столице прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в Следственном комитете.

Сотрудники СК входят в группу риска по заражению коронавирусом, поскольку ежедневно общаются с большим количеством людей. Вакцинация позволит защитить от заболевания как следователей, так и контактирующих с ними людей.

Офицеры проходят процедуру небольшими группами, чтобы избежать массовых последствий возможных побочных эффектов. Терапевты предварительно осмотрели всех желающих сделать прививку и исключили наличие противопоказаний.

Более полумиллиона человек уже прошли вакцинацию от коронавируса в Петербурге, сообщили в Смольном. Всего 134 прививочных пункта действуют на территории города. Пройти процедуру можно в поликлиниках, садоводствах Ленобласти или при помощи выездных бригад