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17 мая 10:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:20
Политика
Президент Чехии назвал имя возможного преемника
10:19
Происшествия
В Петербурге злоумышленник угнал иномарку у пожилого отца Виктора Цоя
10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
09:58
Общество
Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
Все новости

Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса

Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
Невские Новости

Санкт-Петербург, 17 мая. Офицеры Северо-Западного следственного управления на транспорте в Северной столице прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в Следственном комитете.

Сотрудники СК входят в группу риска по заражению коронавирусом, поскольку ежедневно общаются с большим количеством людей. Вакцинация позволит защитить от заболевания как следователей, так и контактирующих с ними людей.

Офицеры проходят процедуру небольшими группами, чтобы избежать массовых последствий возможных побочных эффектов. Терапевты предварительно осмотрели всех желающих сделать прививку и исключили наличие противопоказаний.

Более полумиллиона человек уже прошли вакцинацию от коронавируса в Петербурге, сообщили в Смольном. Всего 134 прививочных пункта действуют на территории города. Пройти процедуру можно в поликлиниках, садоводствах Ленобласти или при помощи выездных бригад

петербург следователи прививка коронавирус
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